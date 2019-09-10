Рада хочет ликвидировать надбавки за госслужбу и ввести ее контрактную форму

Верховная Рада намерена ввести контрактную форму государственной службы и ликвидировать надбавки за ранг госслужащего.

За принятие законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти за основу проголосовали 273 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом вносятся изменения в части ограничения действия законодательства о труде на госслужбу, упрощение порядка принятия на госслужбу и освобождение от нее, повышение ответственности от государственных служащих за достижение результатов своей деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введение возможности контрактной госслужбы и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинету Министров. Законопроектом урезаются полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной власти в части назначения госсекретаря министерства, назначения и увольнения с должности руководителя центрального органа исполнительной власти и увольнения замруководителя центрального органа исполнительной власти, назначения госсекретарей министерств, руководителей и замруководителя центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, назначения и увольнения первого заместителя и заместителей госсекретаря Кабмина.

При этом комиссия будет уполномочена давать согласие на досрочное увольнение по представлению субъекта назначения служащих, которые занимают должности госслужбы категории А.

При этом документом ликвидируется понятие "работники государственных органов, исполняющих функции по обслуживанию" и установление рангов.

Также законопроектом ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего в размере 50% должностного оклада временно отсутствующего госслужащего, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей по вакантной должности госслужбы за счет экономии фонда должностного оклада по соответствующей должности.

Кроме этого, документом предусмотрено введение контрактной формы прохождения госслужбы.

При этом руководитель госслужбы будет в порядке, предусмотренном Кабмином, заключать и расторгать контракты о прохождении госслужбы.

Специальные требования к лицам, претендующим на занятие должностей госслужбы также могут определяться субъектом назначения и прописываться в контракте.

Также упрощается процесс прекращения госслужбы по инициативе субъекта назначения, который может осуществляться также в случае ликвидации госоргана и установления несоответствия госслужащего занимаемой должности при прохождении госслужбы.

Документом предлагается внести ряд изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете Министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".

Как сообщали Українські Новини, Рада намерена создать Офис генпрокурора.

Тем временем во вторник Рада приняла закон об импичменте Президента.