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11 июля 2019, четверг, 16:05 496
Президент 2019-07-11T16:05:20+03:00
Українські Новини
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень"

Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень"

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает ненужными министров, которые "угробили здоровье нации и рассказывают о вреде косточек вишни". Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в Facebook

"Для чего нам министры, которые говорят, что украинцы очень много едят, и которые строят дороги в собственном Facebook и рожают детей в США", - сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении на странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что также считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" и министров, которые "называют людей ублюдками и обещают дать им в морду" (речь идет о Петре Порошенко, экс-министре экономики во время Президента Виктора Януковича, - ред.,).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский начинает масштабную люстрацию топ-чиновников времен Порошенко.

Тем временем Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.

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