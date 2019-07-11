Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень"

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает ненужными министров, которые "угробили здоровье нации и рассказывают о вреде косточек вишни". Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в Facebook

"Для чего нам министры, которые говорят, что украинцы очень много едят, и которые строят дороги в собственном Facebook и рожают детей в США", - сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении на странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что также считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" и министров, которые "называют людей ублюдками и обещают дать им в морду" (речь идет о Петре Порошенко, экс-министре экономики во время Президента Виктора Януковича, - ред.,).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский начинает масштабную люстрацию топ-чиновников времен Порошенко.

Тем временем Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.