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01 жовтня 2019, вівторок, 20:00 24
Судова влада 2019-10-01T22:00:04+03:00
Українські Новини
Підозрюваного в організації вбивства директора "Капарола" Зможного знову помістили під варту

Підозрюваного в організації вбивства директора "Капарола" Зможного знову помістили під варту

Підозрюваний у вбивстві Зможного. Фото:
Підозрюваний у вбивстві Зможного. Фото: "UN-сливи та груші"/Telegram

Київський апеляційний суд скасував домашній арешт і помістив під варту підозрюваного в організації вбивства директора компанії "Капарол Україна" Павла Зможного. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що у вівторок, 1 жовтня, судова колегія розглянула апеляційну скаргу прокуратури на постанову слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 вересня, яким підозрюваний Козирко С. Л. був відпущений з-під варти під домашній арешт. Апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури. Рішення суду першої інстанції скасовано, а підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою обрано терміном на 60 діб, до 15 листопада включно.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня правоохоронці затримали 7 підозрюваних у вбивстві директора "Капарол Україна" Зможного та начальника відділу реклами Київського метрополітену.

Києво-Святошинський суд Київської області відпустив з-під варти двох підозрюваних (в тому числі можливого організатора), а також заарештував 1 підозрюваного і ще 4 відправив під домашній арешт.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня 2016 року поліція почала розслідувати вбивство директора компанії з виробництва лакофарбової продукції Caparol в селі Крушинка у Васильківському районі Київської області.

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