В убийстве начрекламы Киевского метрополитена подозревают банду, которая убила директора Caparol

Полиция задержала 7 подозреваемых в убийстве начальника отдела рекламы коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мужчину убили тремя ударами ножа в спину. Так коварно и жестоко", - написал он.

Отмечается, что происшествие произошло в январе.

Расследование показало, что убийство было спланировано заранее.

"Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небитов.

Отмечается, что правоохранители также получили неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к убийству директора "Капарол Украина" Павла Зможного в Киевской области в 2016 году.

В сентябре криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск.

Было изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски.

7 подозреваемым объявили о подозрении за создание преступной организации и совершение 2 умышленных убийств, совершенных по заказу.

Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Фото: Полиция Киевской области

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