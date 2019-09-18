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18 сентября 2019, среда, 11:23 268
Силовые структуры 2019-09-18T14:15:04+03:00
Українські Новини
В убийстве начрекламы Киевского метрополитена подозревают банду, которая убила директора Caparol

В убийстве начрекламы Киевского метрополитена подозревают банду, которая убила директора Caparol

Фото: Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Полиция задержала 7 подозреваемых в убийстве начальника отдела рекламы коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мужчину убили тремя ударами ножа в спину. Так коварно и жестоко", - написал он.

Отмечается, что происшествие произошло в январе.

Расследование показало, что убийство было спланировано заранее.

"Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небитов.

Отмечается, что правоохранители также получили неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к убийству директора "Капарол Украина" Павла Зможного в Киевской области в 2016 году.

В сентябре криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск.

Было изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски.

7 подозреваемым объявили о подозрении за создание преступной организации и совершение 2 умышленных убийств, совершенных по заказу.

Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Фото: Полиция Киевской областиФото: Полиция Киевской области

Как сообщали Українськi Новини, полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск 3 подозреваемых россиян.

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