В убийстве начрекламы Киевского метрополитена подозревают банду, которая убила директора Caparol

Полиция задержала 7 подозреваемых в убийстве начальника отдела рекламы коммунального предприятия "Киевский метрополитен".\r\nОб этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Мужчину убили тремя ударами ножа в спину. Так коварно и жестоко", - написал он.\r\nОтмечается, что происшествие произошло в январе.\r\nРасследование показало, что убийство было спланировано заранее.\r\n"Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небитов.\r\nОтмечается, что правоохранители также получили неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к убийству директора "Капарол Украина" Павла Зможного в Киевской области в 2016 году.\r\nВ сентябре криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск.\r\nБыло изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски.7 подозреваемым объявили о подозрении за создание преступной организации и совершение 2 умышленных убийств, совершенных по заказу.\r\nМаксимальное наказание - пожизненное заключение.\r\nФото: Полиция Киевской области\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск 3 подозреваемых россиян.