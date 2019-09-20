Суд отпустил из-под стражи двоих предполагаемых киллеров директора "Капарола" Зможного

Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора) по делу об убийстве директора компании "Капарол Украина" Павла Зможного, которое было раскрыто два дня назад, а также арестовал 1 подозреваемого и еще 4 отправил под домашний арест.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, решение было принято 19 сентября.

В частности, судья Киево-Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых - Редькина и Липского.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения.

При этом Медведский своим решением арестовал только одного подозреваемого - Стеблянку.

В то же время судья этого же суда Людмила Ковальчук также отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии под стражу остальных 4 подозреваемых по делу и отправила их под домашний арест.

В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов.

Источник сообщил, что за решение по Редькину и Липскому судья Медведский получил 120 тыс долларов.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня 2016 года полиция начала расследовать убийство директора компании по производству лакокрасочной продукции Caparol в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области.