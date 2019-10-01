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01 жовтня 2019, вівторок, 18:32 35
Суспільство 2019-10-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, коли відкриють Шулявський шляхопровід

Кличко розповів, коли відкриють Шулявський шляхопровід

Спецтехніка на Шулявському мосту. Фото: АвтоЦентр
Спецтехніка на Шулявському мосту. Фото: АвтоЦентр

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року.

Про це він сказав в ході засідання комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики у вівторок, передають Українські Новини.

"До кінця цього року рух транспорту Шулявським шляхопроводом буде запущено", - сказав мер.

Кличко був присутній на засіданні комітету в рамках розгляду законопроекту про столицю, який регулює процедуру розділення повноважень мера і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляли Українські Новин, АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері на реконструкцію Шулявського мосту. Реконструкція Шулявського мосту почалася 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнений.

Тим часом будівельники Шулявського мосту в Києві були змушені залишити роботу і мітингувати біля будівлі АМКУ.

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