"Уставший" Шулявский мост в Киеве практически полностью демонтировали. Теперь это место готово к началу строительства нового путепровода, который поможет жителям столицы безопасно и без пробок передвигаться по городу на своих авто и общественном транспорте.

Как пишет Информатор, строительные работы пока еще не начались.

Согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длиной 158 метров. На мосту появятся шесть полос движения транспорта. Это должно увеличить пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом, где мы привыкли видеть десятки торговых точек, бездомных и крыс по вечерам, реконструируют. Пока что это все сложно представить. Но работы идут, а это значит, что Шулявка уже не будет прежней.

Когда первый этап строительства завершится, рабочие приступят к реконструкции развязки моста. Но это произойдет лишь после сдачи готового путепровода. Сообщается, что завершить работы по строительству нового путепровода, велосипедных дорожек, лево- и правоповоротных съездов, а также реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение планируют до конца 2019 года.

Как сообщалось, реконструкция Шулявского моста начата 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено.

Тем временем, строители Шулявского моста в Киеве были вынуждены оставить работу и митинговать у здания АМКУ.