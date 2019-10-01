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01 жовтня 2019, вівторок, 13:51 6
Туризм 2019-10-01T14:30:02+03:00
Українські Новини
Комодські дракони будуть заробляти на туристах в 100 разів більше

Комодські дракони будуть заробляти на туристах в 100 разів більше

Комодский дракон. Фото: Вікіпедія
Комодский дракон. Фото: Вікіпедія

Індонезійський острів Комодо, де мешкає комодський варан, не закриють для туристів як обіцяли раніше. Однак вартість відвідування національного парку, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, суттєво зросте. Про це повідомляє BBC.

В липні губернатор острова Віктор Бунгтілу Лайскодат заявив, що острів необхідно закрити для того, щоб зберегти популяцію комодського дракона. За його словами, приплив туристів на острів (176 тис. осіб у 2018 проти 44 тис. в 2008 р.) заважає процесам спаровування і вилуплення дитинчат варана. Однак у понеділок міністерство охорони навколишнього середовища Індонезії і місцева влада прийшли до висновку, що закривати острів вони не будуть, однак піднімуть вартість абонемента до 1000 доларів. При цьому буде два види абонементів - преміум-відвідувачі зможуть відвідувати сам острів Комодо, а звичайні зможуть відвідати тільки інші острови в національному парку, де мешкають найбільші в світі ящірки. На даний момент туристи платять близько 10 доларів за в'їзд на острів.

Крім того, повідомляється, що збільшаться зусилля по захисту драконів, зокрема будуть діяти більш суворі правила руху круїзних лайнерів і обмежиться кількість людей, що проживають на острові. Жителі острова, яким дозволять залишитися на Комодо, також будуть залучені до процесу збереження тварин. "У селі буде більше освітніх програм, щоб громада стала частиною зусиль по збереженню", - заявив прес-секретар губернатора Маріус Джеламу.

Дракони Комодо - найбільші в світі ящірки. Вони можуть вирости до 3 м в довжину і мають гострі, як бритва зуби і отруйний укус. Більшість з них - близько 1700 - живуть на острові Комодо, і ще близько 1000 живуть на Ринча, іншому острові в національному парку.

Як повідомляли "Українські новини", у Національному парку Крюгера в ПАР слон затоптав браконьєра, після чого його тіло з'їли леви. А на Гаваях відвідувач Національного парку вулканів переліз металеві огороджувальні перила і впав в кратер вулкана Кілауеа.

Також, знімальна група "Орла і решки" виявилася замкненою в Індонезії через народне повстання.

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