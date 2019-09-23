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23 сентября 2019, понедельник, 19:30 2977
Азия 2019-09-23T19:31:18+03:00
Українські Новини
Съемочная группа "Орла и решки" оказалась заперта в Индонезии из-за народного восстания

Съемочная группа "Орла и решки" оказалась заперта в Индонезии из-за народного восстания

Восстание в индонезийском городе Ванема. Фото: пресс-служба
Восстание в индонезийском городе Ванема. Фото: пресс-служба "Интера"

Команда популярного тревел-шоу "Орел и решка. Чудеса света" отправилась в индонезийскую провинцию Папуа, чтобы исследовать необычные достопримечательности и удивительные природные явления. Но съемочная группа оказалась в эпицентре народного восстания, сообщает пресс-служба "Интера".

Одна часть группы "Орла и решки" во главе с ведущим Антоном Зайцевым, завершив съемку, этой ночью вылетела в Джакарту. А вылет второй группы, сопровождающей ведущую Алину Астровскую, был запланирован на вечер 23 сентября. Но сегодня утром сотни людей вышли на улицы города Вамена, чтобы выразить протест против обвинений в расизме. В результате массовых акций было перекрыто движение общественного транспорта, приостановлена работа аэропорта, отсутствует интернет, мобильная связь осуществляется с перебоями. Ведущая Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк стали заложниками ситуации и до сих пор не могут вылететь из мятежного региона.

"Мы находились в 10 минутах езды от аэропорта Вамены, когда по его периметру увидели клубы дыма. Одновременно в округе стали собираться местные жители, перекрывать улицы ветками и всем, что есть под рукой. Появились люди с оружием, а также вооруженные стрелами и мачете. Полиция и военизированные бригады появились почти сразу, буквально спустя 20 минут. Съемочной группе "Орла и решки" запретили выходить из отеля и снимать происходящее. Днем полиция разогнала часть повстанцев, но сейчас, ближе к вечеру, вокруг опять накаляется обстановка: выходят люди с оружием, с мачете. Пока нет понимания, когда ситуация окажется под контролем полиции и будет открыт аэропорт", – рассказывает режиссер Ярослав Андрущенко.

Восстание в индонезийском городе Ванема. Фото: пресс-служба Восстание в индонезийском городе Ванема. Фото: пресс-служба "Интера"

Тем временем, в это воскресенье, 29 сентября, в 10:00 на "Интере" выйдет выпуск проекта "Орел и решка. Чудеса света", посвященный замкам Луары. Ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся во Францию. А в 11:00 в эфире "Интера" стартует новый сезон популярного проекта – "Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков", в первом выпуске которого ведущие Настя Ивлеева и Андрей Бедняков устроят тревел-битву в Милане.

Как сообщали Українські Новини, на Интере стартует новый сезон "Орел и решка" – "Мегаполисы". Также шоу "Орел и решка" заканчивает "Перезагрузку" мира.

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