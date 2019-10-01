На Україну насувається тепло до +25: погноз погоди на середу

2 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень. Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.