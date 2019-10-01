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01 жовтня 2019, вівторок, 13:31 24
Суспільство 2019-10-01T13:32:11+03:00
Українські Новини
На Україну насувається тепло до +25: погноз погоди на середу

На Україну насувається тепло до +25: погноз погоди на середу

Фото: Портал Акцент
Фото: Портал Акцент

2 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.


Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.

Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

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