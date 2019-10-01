Спікер Разумков розповів, коли почнуть розглядати держбюджет-2020

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада 9-го скликання, швидше за все приступить до розгляду проекту бюджету на наступний рік 18 жовтня. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Орієнтовну дату голова парламенту назвав під час погоджувальної ради у вівторок 1 жовтня.

"20 вересня був представлений проект державного бюджету, і я хотів би нагадати всім народним депутатам, що свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет має їх опрацювати до 15 жовтня. І в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2020 рік орієнтовно буде винесено для розгляду ВРУ 18 жовтня 2019 року", - сказав Разумков.

Згідно з регламентом, парламент зобов'язаний розглянути законопроект про державний бюджет на 2020 роки до 20 жовтня поточного року. Цей термін обумовлений у ч. 1 ст. 157 Регламенту ВРУ.

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