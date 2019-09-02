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02 сентября 2019, понедельник, 12:31 255
Финансы 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
Остаток средств в госказне установил новый рекорд в 61,8 млрд

Остаток средств в госказне установил новый рекорд в 61,8 млрд

Казначейство. Фото: podrobnosti.ua
Казначейство. Фото: podrobnosti.ua

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе увеличился на 26,3% с 48,968 млрд гривен (на 1 августа) до 61,83 млрд гривен (на 1 сентября).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).

В июне государственный бюджет выполнен по доходам на 82,2%.

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