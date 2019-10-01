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01 жовтня 2019, вівторок, 12:23 14
Європа 2019-10-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
Польща також оголосила бойкот ПАРЄ

Польща також оголосила бойкот ПАРЄ

Делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в знак солідарності з Україною. Про це у своєму Facebook повідомив член делегації в ПАРЄ від України Олексій Гончаренко.

Таким чином Польща висловлює свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.

"Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі", - написав Гончаренко.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив про те, що українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Також грузинська делегація в повному складі не буде приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

В Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ.

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