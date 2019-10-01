Пожежа в будинку Гонтарєвої: отримано доступ до даних про телефонні з'єднання майже 200 абонентів

Суд призначив експертизу пожежного сміття зі згорілого будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтарєвої і дав поліції доступ до моніторингу телефонних дзвінків в день злочину біля її будинку в Гореничах Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу.

Встановлено, що 17 вересня близько 3:00 невстановлена особа шляхом підпалу пошкодила житловий будинок Гонтарєвої і з місця злочину зникла.

Кримінальне провадження розслідують співробітники Києво-Святшинского відділу поліції.

Вони попросили у суду доступ до інформації про телефонні з'єднання майже 200 мобільних номерів, які зафіксовані в районі місця злочину, а саме, по вул. Рильського, 7, вул. Садової та Депутатської у Гореничах, а також на околиці села Гнатівка і Стоянка (поворот на Гореничі).

Суд дав поліції доступ до інформації про телефонні з'єднання із зазначенням абонентського номера, даних про тривалості з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI і IMSI) з прив'язкою до місцевості.

Крім того, суд за клопотанням слідства призначив експертизу пожежного сміття, виявленого на місці злочину.

Зокрема, експертам Науково-дослідного центру МВС доручено встановити, чи є на пожежному смітті сліди паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня будинок Гонтарєвої згорів у Київській області.

Вона вважає, що за пожежею стоїть олігарх Ігор Коломойський.

Колишній Президент Петро Порошенко обіцяє 3 мільйони гривень за інформацію про замовників замаху на колишню голови Національного банку Валерія Гонтареву.