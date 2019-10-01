Пожежа в будинку Гонтарєвої: отримано доступ до даних про телефонні з'єднання майже 200 абонентів

Суд призначив експертизу пожежного сміття зі згорілого будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтарєвої і дав поліції доступ до моніторингу телефонних дзвінків в день злочину біля її будинку в Гореничах Київської області.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nСправа розслідується за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу.\r\nВстановлено, що 17 вересня близько 3:00 невстановлена особа шляхом підпалу пошкодила житловий будинок Гонтарєвої і з місця злочину зникла.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКримінальне провадження розслідують співробітники Києво-Святшинского відділу поліції.\r\nВони попросили у суду доступ до інформації про телефонні з'єднання майже 200 мобільних номерів, які зафіксовані в районі місця злочину, а саме, по вул. Рильського, 7, вул. Садової та Депутатської у Гореничах, а також на околиці села Гнатівка і Стоянка (поворот на Гореничі).\r\nСуд дав поліції доступ до інформації про телефонні з'єднання із зазначенням абонентського номера, даних про тривалості з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI і IMSI) з прив'язкою до місцевості.\r\nКрім того, суд за клопотанням слідства призначив експертизу пожежного сміття, виявленого на місці злочину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗокрема, експертам Науково-дослідного центру МВС доручено встановити, чи є на пожежному смітті сліди паливно-мастильних матеріалів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 вересня будинок Гонтарєвої згорів у Київській області.\r\nВона вважає, що за пожежею стоїть олігарх Ігор Коломойський.\r\nКолишній Президент Петро Порошенко обіцяє 3 мільйони гривень за інформацію про замовників замаху на колишню голови Національного банку Валерія Гонтареву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n