Зеленський запросив Тома Круза в Київ: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з американським актором Томом Крузом, в ході якої вони обговорювали зйомки іноземцями фільмів в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"На запрошення Президента України Володимира Зеленського у Київ прибув всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз", - сказано в ньому.\r\nЗеленський і Круз провели зустріч в Офісі Президента 30 вересня ввечері.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного з своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну", - йдеться в повідомленні.\r\nУ свою чергу Зеленський розповів йому про свій досвід роботи в кіно.\r\n"Також Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно український парламент прийняв закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він буде сприяти активному розвитку кіноіндустрії і дасть поштовх міжнародного копродакшену", - сказано в повідомленні.\r\nЗеленський висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для світових кіновиробників.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nФото: Офіс Президента\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES у Києві. Серед них були Міла Куніс, Робін Райт, продюсер серіалу "Чорнобиль", а також актор Ештон Катчер.