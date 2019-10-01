Зеленський запросив Тома Круза в Київ: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з американським актором Томом Крузом, в ході якої вони обговорювали зйомки іноземцями фільмів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"На запрошення Президента України Володимира Зеленського у Київ прибув всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз", - сказано в ньому.

Зеленський і Круз провели зустріч в Офісі Президента 30 вересня ввечері.

"Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного з своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Зеленський розповів йому про свій досвід роботи в кіно.

"Також Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно український парламент прийняв закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він буде сприяти активному розвитку кіноіндустрії і дасть поштовх міжнародного копродакшену", - сказано в повідомленні.

Зеленський висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для світових кіновиробників.

Фото: Офіс Президента

Як повідомляли Українські Новини, голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES у Києві. Серед них були Міла Куніс, Робін Райт, продюсер серіалу "Чорнобиль", а також актор Ештон Катчер.