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01 жовтня 2019, вівторок, 10:33 34
Азія 2019-10-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Китай святкує 70-річчя утворення КНР

Сьогодні Китай святкує 70-річчя утворення КНР

Китай. Фото: esportnews.ru
Китай. Фото: esportnews.ru

Сьогодні, 1 жовтня, Китай святкує 70-річчя утворення КНР. Масштабне святкування відбудеться на площі Тяньаньмень у Пекіні. Про це повідомляє "BBC Росія".

Повідомляється, що саме на площі Тяньаньмень 70 років тому глава Компартії Мао Цзедун оголосив про заснування КНР.

Плануються феєрверки і гігантський військовий парад. Глава держави Сі Цзіньпін, якого деякі вважають наймогутнішим лідером Китаю з часів Мао Цзедуна, звернеться до народу.

У параді візьмуть участь 15 тисяч військовослужбовців, 580 одиниць військової техніки і 160 літаків. За даними французького Центру стратегічних досліджень, парад повинен показати, наскільки модернізований сьогоднішній арсенал КНР - як у кількісному, так і в якісному плані.

Всього в параді братимуть участь 100 тисяч осіб, і ще 60 тисяч приєднаються до вечірніх святкувань. В основному це будуть державні службовці та студенти.

Наголошується, що на парад можна прийти тільки за запрошеннями. Саму площу Тьяньаньмень і сусідні вулиці перекриють. А місцеві жителі в день свята зможуть потрапити додому, тільки пред'явивши документи.

Навіть під час репетицій постояльці готелів у цій зоні не могли вийти на вулицю по декілька годин в день. Крім того, були тимчасово закриті магазини, ресторани і станції метро. Мешканців прилеглих будинків просили не підходити до вікон і не відкривати штори.

В поїздах, які прямують у Пекін, перевіряють багаж і документи пасажирів, оглядають і автомобілі. А з 15 вересня в Пекіні діє заборона на польоти на малих висотах: жодних дронів, кульок, повітряних зміїв, паперових ліхтариків і поштових голубів.

Для очищення повітря припинена робота деяких вугільних підприємств і будівництв.


Як повідомляли Українські Новини, Китай сподівається на офіційний візит Зеленського в Пекін.

У травні Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами.

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