В Україні почався осінній призов

У жовтні стартує черговий призов українців на строкову військову службу в Збройні сили України та інші військові формування. Він триватиме до 31 грудня 2019 року.\r\nЗгідно з проектом розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні-грудні 2019 року", восени 2019 року заплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків:\r\n\r\nу Збройні Сили України - 9000 осіб;\r\nв Національну гвардію України - 4400 осіб;\r\nв Державну спеціальну службу транспорту - 800 чоловік;\r\nу Державну прикордонну службу - 1000 чоловік.\r\n\r\nУ Міноборони уточнили, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в зоні проведення ООВ не залучаються. Призовний вік 20-27 років, термін служби - 18 місяців, для володарів диплома про вищу освіту - 12 місяців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n