підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 10:15 34
Силові структури 2019-10-01T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні почався осінній призов

В Україні почався осінній призов

У жовтні стартує черговий призов українців на строкову військову службу в Збройні сили України та інші військові формування. Він триватиме до 31 грудня 2019 року.

Згідно з проектом розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні-грудні 2019 року", восени 2019 року заплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків:

  • у Збройні Сили України - 9000 осіб;
  • в Національну гвардію України - 4400 осіб;
  • в Державну спеціальну службу транспорту - 800 чоловік;
  • у Державну прикордонну службу - 1000 чоловік.

У Міноборони уточнили, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в зоні проведення ООВ не залучаються. Призовний вік 20-27 років, термін служби - 18 місяців, для володарів диплома про вищу освіту - 12 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.

Більше новин про: Армія Призов в армію осінній призов

Архів
Новини
Зниження price caps може призвести до віялових відключень електроенергії, - член комітету Ради з енергетики 12:14
Гончарук заявив, що за кожну мету уряду відповідатиме конкретний заступник міністра 11:55
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Пожежа в будинку Гонтарєвої: отримано доступ до даних про телефонні з'єднання майже 200 абонентів 11:49
Чорнобильська АЕС. ЧАЕС. Фото: welt.de
Іноземні "сталкери" штурмують Чорнобильську зону 11:49
Більше 40 безлімітних додатків – у нових тарифах Київстар 11:46 Прес-реліз
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok