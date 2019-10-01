В Україні почався осінній призов

У жовтні стартує черговий призов українців на строкову військову службу в Збройні сили України та інші військові формування. Він триватиме до 31 грудня 2019 року.

Згідно з проектом розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні-грудні 2019 року", восени 2019 року заплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків:

у Збройні Сили України - 9000 осіб;

в Національну гвардію України - 4400 осіб;

в Державну спеціальну службу транспорту - 800 чоловік;

у Державну прикордонну службу - 1000 чоловік.

У Міноборони уточнили, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в зоні проведення ООВ не залучаються. Призовний вік 20-27 років, термін служби - 18 місяців, для володарів диплома про вищу освіту - 12 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.