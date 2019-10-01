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01 жовтня 2019, вівторок, 10:09 28
Фінанси 2019-10-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
Залишок коштів у держскарбниці майже не змінився у вересні

Залишок коштів у держскарбниці майже не змінився у вересні

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в вересні скоротився на 0,3% з 61,83 млрд гривень (на 1 вересня) до 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

У Кабміні розповіли, хто отримає субсидії.

Залишок коштів у держскарбниці встановив новий рекорд 61,8 млрд.

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