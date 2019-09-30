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30 вересня 2019, понеділок, 23:38 3
Економіка 2019-10-01T00:00:01+03:00
Українські Новини
Оренда землі вдвічі зросте в ціні, - Кабмін

Оренда землі вдвічі зросте в ціні, - Кабмін

Запуск ринку землі призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар в середньому по країні з 1700 грн в 2018 році до 4000 грн в 2024-му, йдеться в програмі уряду, опублікованій на сайті Верховної Ради.

"Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність і продуктивність використання сільськогосподарських земель буде зростати до 6% в рік за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції. Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року", - йдеться в документі.

Кабмін планує провести дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняти податки на землю, ввести запобіжники проти земельного рейдерства і 100% відомостей про земельні ділянки внести в Державний земельний кадастр до кінця 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру має намір завершити інвентаризацію земель до 1 серпня 2020 року. До кінця поточного року має завершитися інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Також, Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку.

Раніше Кабмін запропонував Раді запустити ринок землі, а команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.

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