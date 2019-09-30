Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун полетіла в США. Екс-глава Моз зараз знаходиться у Вашингтоні і похвалилася хорошим ранком у Вашингтоні. Про це екс-міністр повідомила у себе в Twitter, опублікувавши фото на тлі будівлі Конгресу США у Вашингтоні.

"Доброго ранку!", - написала Уляна Супрун.

Фото: twitter.com

Кілька днів тому вона повідомила в Twitter, що відлітає, опублікувавши фотографію, на якій вона знаходиться в аеропорту.

"Блискавка! Сьогодні я лечу в США, але вже скоро я повернуся", - написала Супрун.

Причини свого від'їзду колишня чиновниця не розголошувала, але зазначила, що очікує про це "нові фейки".

Раніше близько двохсот людей зібралися під Міністерством охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун за її роботу на посаді в. о. міністра і подарували їй біту з написом Fight for life - Бийся за життя.

Супрун попрощалася у стилі Термінатора і виклала смішний мем.