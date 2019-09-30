Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун полетіла в США. Екс-глава Моз зараз знаходиться у Вашингтоні і похвалилася хорошим ранком у Вашингтоні. Про це екс-міністр повідомила у себе в Twitter, опублікувавши фото на тлі будівлі Конгресу США у Вашингтоні.\r\n"Доброго ранку!", - написала Уляна Супрун.\r\n\r\nФото: twitter.com\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКілька днів тому вона повідомила в Twitter, що відлітає, опублікувавши фотографію, на якій вона знаходиться в аеропорту.\r\n"Блискавка! Сьогодні я лечу в США, але вже скоро я повернуся", - написала Супрун.\r\nПричини свого від'їзду колишня чиновниця не розголошувала, але зазначила, що очікує про це "нові фейки".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше близько двохсот людей зібралися під Міністерством охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун за її роботу на посаді в. о. міністра і подарували їй біту з написом Fight for life - Бийся за життя. \r\nСупрун попрощалася у стилі Термінатора і виклала смішний мем.