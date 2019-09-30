Порошенко допомагає Гонтарєвої, оскільки боїться, що вона дасть на нього свідчення, - Портнов

Після того, як п'ятий президент України колишній Президент Петро Порошенко пообіцяв 3 мільйони гривень за інформацію про замовників замаху на колишнього голови Національного банку Валерія Гонтареву, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов задав питання, чому він не призначав винагороди за розкриття інших злочинів.

"Сьогодні головний державний і військовий злочинець призначив винагороду в 3 млн гривень за інформацію про винних у підпалі будинку Гонтарєвої. У мене питання. А чому не призначав винагороди за розкриття інших злочинів? І чому саме Гонтарєвої? Тільки у неї в країні згоріло житло? І чому з усіх учасників злочинної організації така різка активність саме навколо неї, - особистий візит до Лондона, фотографії, подарунки, винагорода, витрати на чартер до Британії. Може тому, що тепер треба контролювати кожен її крок, настрій, хід думок, поведінка, ініціативи, наміри? Може у фігуранта є побоювання, що після запиту про екстрадицію і загрози видачі в Україну вона може розповісти, як вони разом ділили банківські активи країни, заробляли на державних позиках, валютному курсі і скасування валютного контролю при зовнішньоекономічних операціях в офшори?", - повідомив Портнов.

Нагадаємо, що після свого дня народження Порошенко не прийшов на допит в ГБР.

Також колишній президент Петро Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв. м нерухомості.

А 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.