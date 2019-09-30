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30 вересня 2019, понеділок, 19:59 8
Президент 2019-09-30T20:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну щорічно оприлюднювати результати цілей сталого розвитку України

Зеленський доручив Кабміну щорічно оприлюднювати результати цілей сталого розвитку України

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів впровадити систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року і щорічно до 1 березня оприлюднювати його результати.

Про це йдеться в указі №722 від 30 вересня, передають Українські Новини.

Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року були проголошені в 2015 році резолюцією Генеральної ассамблеї Організації Об'єднаних Націй, а з урахуванням специфіки розвитку України вони викладені у національній доповіді "Цілі сталого розвитку України".

"Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розробки проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів у цілях забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Кабінету Міністрів України доручено забезпечити приведення у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, представників громадських об'єднань аналізу прогнозних і програмних документів з врахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого аналізу, у разі необхідності вжити заходів щодо їх вдосконалення", - йдеться в указі.

Цілі сталого розвитку України до 2030 передбачають: сприяння економічному зростанню та зайнятості для всіх; подолання бідності; подолання голоду та сприяння сталому розвитку сільського господарства; скорочення нерівності; забезпечення гендерної рівності; забезпечення здорового способу життя; забезпечення якісної освіти; сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства, забезпечення доступу до правосуддя для всіх.

Також вони передбачають вжити невідкладні заходи для боротьби зі зміною клімату; захист і відновлення екосистем, раціональне лісокористування і зупинку процесу втрати біорізноманіття; забезпечення доступу до недорогих і сучасних джерел енергії; створення стійкої інфраструктури, сприяння індустріалізації та інновацій.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує програму діяльності на п'ять років: що за програма чекає українців.

Раніше, у неділю ввечері, несподівано зібрався Кабмін і прийняв свою програму діяльності на 2020.

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