Уповноваженим з газового транзиту по Україні став граф Вальдерзее

Канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзее уповноваженим німецького уряду з газового транзиту по Україні.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзее уповноваженим німецького уряду по забезпеченню газового транзиту по Україні", - написав він.

Він також зазначив, що свій перший візит уповноважений здійснив в українське посольство в Берліні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.