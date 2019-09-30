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30 вересня 2019, понеділок, 17:18 27
Суспільство 2019-09-30T19:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70% за 5 років

Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70% за 5 років

Безробіття. Фото: mirperemen.net
Безробіття. Фото: mirperemen.net

Кабінет Міністрів розраховує на зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% і підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70% за 5 років.

Про це йдеться у програмі діяльності уряду, передають Українські Новини.

В рамках досягнення поставленої мети, уряд має намір модернізувати Державну службу зайнятості шляхом переходу до моделі роботи на принципах аутсорса - із залученням приватних кадрових агентств до пошуку роботи і метчингу (співпадінню) працівників з кращими роботодавцями, а також залученням приватних постачальників освітніх послуг до навчання робітників сучасним навичкам, які затребувані на ринку праці.

Також планується створення веб-порталів, які забезпечують профайлинг (методи та методики оцінки і прогнозування поведінки людини на основі аналізу найбільш інформативних приватних ознак, характеристик зовнішності, невербальної і вербальної поведінки), тренування для пошуку роботи, підвищення професійних навичок, метчинг і супровід на новій роботі для безробітних, внутрішніх і зовнішніх трудових мігрантів з метою їх залучення на український ринок праці.

Згідно з документом, уряд планує охопити програмами працевлаштування від 19% до 90% до 2024 року, а також створювати робочі місця, розвиваючи малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів з механізму часткового гарантування і страхування ризику для банків допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знизився рівень безробіття: на одну вакансію претендують три людини.

Тим часом, стало відомо, хто з українців може позбутися роботи через нові технологій.

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