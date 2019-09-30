Гончарук очікує від легалізації грального бізнесу більше двох млрд гривень прибутку в бюджет

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук допускає вступ 2-2,5 млрд гривень до держбюджету від легалізації грального бізнесу.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми розраховуємо, що близько 2-2,5 млрд гривень за рахунок легалізації бізнесу ми отримаємо", - сказав прем'єр.

Він додав, що легалізація даного виду бізнесу дозволить отримати до 1% додаткового зростання економіки.

В той же час Гончарук додав, що нелегальний гральний бізнес робить негативний вплив на продуктивність праці залежних людей, а також негативно впливає на конкуренцію в інших галузях.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді легалізувати гральний бізнес. Законопроектом передбачається, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Раніше Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу.