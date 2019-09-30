Маск презентував Starship Mk1 фанатам і повідомив про найближчі плани

Ілон Маск в ніч на 29 вересня презентував публіці оновлену версію міжпланетного корабля Starship, який побудували з нуля приблизно за п'ять місяців. Про це повідомляє ITC.ua.

Презентація відбулася в Техасі на випробувальному полігоні в Бока-Чіка і була організована в першу чергу для фанатів SpaceX, оскільки більше обговорювався не сам проект, а його історія та досягнення компанії. Був продемонстрований міжпланетний корабель Starship (модель Mk1), запуск якого планується в найближчі місяці. Однак, як повідомляється, перша модель підніметься на висоту 20 км і повернеться назад на космодром. На орбіту протягом півроку планують запустити версії Mk3 і Mk4 в збірці з розгінним блоком Super Heavy.

На презентації Ілон Маск нагадав про головну місію над якою працює його компанія - колонізація планет Сонячної системи і трансформація людства в міжпланетну цивілізацію. "Найважливішим проривом, необхідним для того, щоб ми стали міжпланетної цивілізацією, є космічну подорож, подібне повітряному подорожі. Швидка і багаторазова ракета - це і є святий Грааль космосу", - сказав він.

В порівнянні з попередньою моделлю зовнішній вигляд і конструкція оновленого Starship змінилися не сильно. Корабель отримав нову схему хвостового оперення з двома великими плавниками замість трьох, що були на попередньому рендері. Носова частина з ілюмінаторами і теплозахистом, зібраним з керамічних пластин гексагональної форми, тепер має більш витягнуту форму. При виготовленні захисних пластин перевагу віддали кераміці, яка, в порівнянні з нержавіючою сталлю, не тільки легша, але і дешевша. Щитом буде захищена тільки та частина обшивки, якою корабель буде входити в атмосферу, а не весь корпус цілком. Плавників зверху - як і раніше два, але їх форма змінилася.

Starship (модель Mk1). Скриншот: Youtube

Довжина і діаметр корабля не змінилися - 50 і 9 метрів відповідно. Двигунів у Starship, як і планувалося раніше, буде шість: одна половина буде оптимізована для роботи в атмосфері, а друга - адаптована для роботи в безповітряному просторі. Чиста маса Mk1 складе близько 200 тонн, тоді як у Starship з заповненими баками маса повинна бути 1400 тонн, а максимальна маса SuperHeavy і Starship з паливом і корисним навантаженням - близько 5000 тонн.

На презентації також показали танкер, за допомогою якого Starship можна буде дозаправити прямо в космосі. У перспективі SpaceX планує добувати паливо на Землі при використанні поновлюваних джерел енергії, побудувавши заводи з переробки CO2 з повітря в метан (паливо) і води в рідкий кисень (окислювач).

Про ціну подорожі на Марс на презентації не говорили, але Маск раніше писав в Twitter, що коли регулярні польоти на планету стануть реальністю, квитки туди-назад обійдуться не дешевше $500 тис., а в подальшому можуть подешевшати до $100 тис. Перший пілотований запуск компанія планує провести вже в 2020 році, а поки пріоритетним завданням є виробництво двигунів Raptor для Starship - до початку наступного року SpaceX розраховує випускати по одному двигуну кожні два дні.

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Як повідомляли Українські новини, SpaceX успішно випробувала марсоліт Starhopper, а також в компанії запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс. Підготувати запуск ракети Маска поміг український літак "Руслан".