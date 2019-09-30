Зростання ВВП на 40%, зниження смертності та безробіття: яку програму діяльності на п'ять років пропонує прийняти Кабмін

Зростання ВВП на 40%, зниження смертності та безробіття: яку програму діяльності на п'ять років пропонує прийн

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді схвалити програму діяльності уряду, що розрахована на 5 років і передбачає досягти за цей час зростання ВВП на 40%.

Про це йдеться в проєкті постанови №2186, зареєстрованому в Раді 29 вересня, передають Українські Новини.

Програма встановлює пріоритети і визначає цілі уряду на найближчі 5 років, шляхи досягнення цілей і ключові показники виконання.

Очікується, що в результаті реалізації програми буде досягнуто зростання ВВП на 40%, позитивні зміни демографічної ситуації, створено 1 млн робочих місць, полагоджено всі основні дороги (24 тис. км), побудовано 5 морських портів і 15 аеропортів, зменшено антропогенний вплив на довкілля.

(Новину доповнено подробицями)

Програма передбачає зниження рівня смертності на 5% і збільшення тривалості життя на 5%.

Крім того, передбачається зниження бюджетного дефіциту до 1,5% ВВП у 2024 році, підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця (за результатами оцінки 2024 роки), скорочення співвідношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року.

Планується зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% і підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70%, збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств із 2,1% в 2018 році до 5% в 2024 році, зменшення частки держави в економіці до 5%.

При цьому планується збільшення експорту в 2 рази, зменшення рівня ввізних мит (в тому числі інструментів торговельного захисту) для топ-100 товарних ліній на топ-20 ринках експорту на 10%.

Також планується надання 100% державних послуг онлайн і не менше 60% українців, що користуються онлайнпослугами.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес.

Також Кабмін хоче запровадити продаж дозволів на видобуток бурштину через електронні аукціони.

Раніше, у неділю ввечері, несподівано зібрався Кабмін і прийняв свою програму діяльності на 2020.