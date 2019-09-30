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30 вересня 2019, понеділок, 12:30 10
Суспільство 2019-09-30T13:15:01+03:00
Українські Новини
Українці залишають на чай менше американців: які суми заробляють офіціанти

Українці залишають на чай менше американців: які суми заробляють офіціанти

Монети. Фото: pixabay
Монети. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп нещодавно зізнався, що завжди залишає дрібницю обслуговуючому персоналу, навіть якщо розраховується карткою, а відомий футболіст Кріштіану Роналду залишив у готелі майже 20 тисяч євро чайових. Наскільки щедрі в цьому сенсі українці і скільки у нас залишають "на чай", розповідає "Сьогодні".

Офіціантка Анна Головченко згадує найбільшу суму чайових, які отримала від вдячних клієнтів. На роботі їй платять фіксовану ставку, але основа доходу – саме чайові.

"Найбільша сума була десь 900 з чимось гривень. А в місяць це може бути близько 5-7 тис. гривень", – зазначила Ганна.

У закладах харчування українці традиційно залишають близько 10% від чека.

При цьому в США культура чайових більш розвинена, розповідає комерційний директор ресторану Олександр Романський. Їх там залишають завжди, а часто прописують відразу в рахунку.

"Ти повинен залишити 10-20%, деякі навіть вказують 25% чайових. У деяких ресторанах навіть прописано в чеках, що якщо вас там більше чотирьох осіб – це така-то сума чайових. Якщо вас більше шести чоловік – така-то сума чайових", – говорить Романський.

А ось українські офіціанти часто недоотримують на чай, оскільки клієнти розраховуються карткою. Але можливість подякувати персоналу все одно є.

"Коли гість розраховується, він вже включає в суму чайові і платить більше. І платить все кароокю. Ця можливість все одно є – залишити чайові, навіть коли у тебе картка", – пояснює Романський.

Раніше Українські Новини писали, як ресторани обманюють клієнтів і що робити. Також у США клієнт залишив офіціантці на чай лотерейний квиток з виграшем у 17,5 тис. доларів.

Тим часом в Італії туристи з'їли дві порції спагетті і заплатили 430 євро.

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