Маленькие порции и подмена алкоголя: как рестораны обманывают клиентов и что делать

Несмотря на ужесточение требований к ресторанам, украинские заведения общепита прибегают к хитростям и пытаются как можно больше заработать на клиентах. Например, заменяют ингредиенты, уменьшают порции и продают дешевый алкоголь вместо элитного. Но все это мелочи по сравнению с риском потерять все деньги на счету после расчета карточкой с официантом. Самые распространенные мошеннические схемы украинских ресторанов собрало издание "Сегодня".

Киевлянка Ника Швыденко часто посещает разные заведения. Вспоминает, что в ресторанах ее не раз пытались обмануть. Например, однажды в счет без предупреждения вписали лед и музыку.

"Когда‑то я увидела у себя в счете лед и музыкальное сопровождение. Для меня это было дико", – вспоминает девушка.

Эксперты говорят, что самый распространенных обман в ресторанах – маленькие порции. При этом специалисты советуют обращать внимание на внешний вид блюда, его вес и вкус. Если что-то не устраивает, вы имеете полное право отказаться от заказа и не платить.

Если размер порции на вид не отвечает указанному в меню весу, требуйте взвесить блюдо при вас. А если заказали бутылку алкоголя, просите, чтобы открывали ее у вас на глазах.

"Очень часто присутствует подмена одного вида алкоголя более дешевым", – констатирует глава ГО "Укрпотребконтроль" Максим Гончар.

Если в блюде оказался ингредиент, который не был указан в описании, за такую порцию вы тоже имеете право не платить. Так же, как и если нашли на тарелке что-то совершенно неаппетитное. Впрочем, таким правом иногда злоупотребляют и сами клиенты.

"Были ситуации с волосами, подброшенными в блюдо. Это классика жанра", – отмечает управляющая рестораном Елена Верамийчик.

Впрочем, самые большие убытки наносят нетрезвые гости.

"Переворачивают гости столы, разбивают посуду из бара, швыряют в стены. Брали два кресла и с этими креслами бежали в метро", – вспоминает Елена.

Но даже в таких случаях рестораторы не могут требовать от клиентов денег за испорченное имущество, говорят эксперты. Как объясняет Гончар, компенсация убытков возможно только после вызова полиции и соответствующего решения суда.

А вот обокрасть посетителя могут, если он оплачивает счет картой. Такую схему чаще всего практикуют с клиентами навеселе. Поэтому если вы хорошо выпили, лучше рассчитываться наличными.

"Приносят POS‑терминал, человек проводит карточкой, вводит пин‑код, но оказывается, что терминал не работает. После этого мошенники делают копию карточки", – рассказывает киберпсихолог Наталия Бугаева.

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