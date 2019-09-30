Гончарук розпорядився синхронізувати всі земельні бази даних

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розпорядився об'єднати всі бази даних, в яких міститься інформація про земельні ділянки.\r\nПро це він повідомив у своєму відео-блозі, передають Українські Новини.\r\n"Ми провели велику нараду, і я віддав розпорядження об'єднати всі ці бази даних", - сказав Гончарук.\r\nЗа його словами, всі земельні бази даних повинні бути синхронізовані до кінця поточного року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСтаном на сьогодні інформація про 70% земельних ділянок міститься у Державному земельному кадастрі.\r\nТакож ведуться містобудівний кадастр, кадастр родовищ і проявів корисних копалин, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інші кадастри.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру має намір завершити інвентаризацію земель до 1 серпня 2020 року. До кінця поточного року має завершитися інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.\r\nТакож, Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Кабмін запропонував Раді запустити ринок землі, а команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.