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30 вересня 2019, понеділок, 11:46 16
Кабмін 2019-09-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Гончарук розпорядився синхронізувати всі земельні бази даних

Гончарук розпорядився синхронізувати всі земельні бази даних

Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розпорядився об'єднати всі бази даних, в яких міститься інформація про земельні ділянки.

Про це він повідомив у своєму відео-блозі, передають Українські Новини.

"Ми провели велику нараду, і я віддав розпорядження об'єднати всі ці бази даних", - сказав Гончарук.

За його словами, всі земельні бази даних повинні бути синхронізовані до кінця поточного року.

Станом на сьогодні інформація про 70% земельних ділянок міститься у Державному земельному кадастрі.

Також ведуться містобудівний кадастр, кадастр родовищ і проявів корисних копалин, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інші кадастри.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру має намір завершити інвентаризацію земель до 1 серпня 2020 року. До кінця поточного року має завершитися інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Також, Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку.

Раніше Кабмін запропонував Раді запустити ринок землі, а команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.

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