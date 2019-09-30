Кабмін хоче запровадити продаж дозволів на видобуток бурштину через електронні аукціони

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запровадити продаж дозволів на видобуток бурштину через відкриті електронні аукціони.

Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів прийняв пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, про це йшлося на нараді у Президента 2 вересня. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та інше", - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці в повідомленні не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ввести штраф в розмірі від 700 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11,9 тис. до 51 тис. гривень) або позбавлення волі на термін від 1 до 7 років за незаконний видобуток бурштину.

Також президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальнику Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеславу Печененку через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.