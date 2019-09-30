Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді легалізувати гральний бізнес.\r\nПро це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, Кабмін схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні.\r\nЗаконопроектом передбачається, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу.\r\nТакож Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".