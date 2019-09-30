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30 вересня 2019, понеділок, 09:33 33
Економіка 2019-09-30T11:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес

Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес

Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді легалізувати гральний бізнес.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

Згідно йому, Кабмін схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Законопроектом передбачається, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу.

Також Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

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