Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді легалізувати гральний бізнес.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

Згідно йому, Кабмін схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Законопроектом передбачається, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу.

Також Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".