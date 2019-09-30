Хотів похизуватися: в Одеській області 12-річний підліток випадково застрелив свого знайомого з рушниці

Вчора, 29 вересня, в одному із сіл Біляївського району Одеської області 12-річний підліток випадково застрелив свого 15-річного знайомого. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Так, повідомляється, що підліток вирішив похвалитися дідівською мисливською зброєю, але стався постріл. Від отриманого поранення 15-річний знайомий підлітка помер.

Наголошується, що наразі поліція порушила справу за статтею "Умисне вбивство".

"Власника зброї і хлопця доставили у відділок, дитину допитали у присутності батьків і психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної і балістичної експертиз", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку в причетності до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і інших предметах, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди. Під час стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські. В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікувальний заклад, де померла через 3 дні.