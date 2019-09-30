Сьогодні Рош ха-Шана або єврейський Новий рік: як відзначають свято

Сьогодні, 30 вересня, святкують єврейський Новий рік – Рош ха-Шана. У свято слід проаналізувати свої вчинки, слова і думки за минулий рік, після чого підготувати себе до приходу нового. Детальніше про традиції свята розкажуть Українські Новини.\r\nРош ха-Шана – єврейське дводенне свято настання нового року. Це час, коли близькі обмінюються подарунками і привітаннями. У сімейному колі готується святкової стіл з багатими стравами, що символізують благополучний і щасливий рік.\r\nЧасто на столі можна побачити рибу, як символ родючості, овочі і фрукти, які означають також багатий урожай, баранячу голову, щоб бути попереду всіх, "на чолі", солодку халу для здоров'я, а також іноді можна зустріти моркву, нарізану кружальцями, як монети – символ багатства.\r\nНа початку бенкету належить вмочити шматочок яблука в мед, щоб почати новий рік солодко. Іноді замість яблука в мед вмочують халу – єврейський традиційний святковий хліб.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапередодні Нового року варто осмислити свою поведінку за минулий рік і побажати собі того, чого не дістає, а також обміркувати, як виправити недоліки і погані вчинки.\r\nВважається, що в цей день вирішується кому жити в наступному році, а кому померти, обумовлюється доля і багатство.\r\nОднією з традицій Рош ха-Шана є сурмління в єврейський музичний інструмент, зроблений з рогу тварини – шофар. Такий звичай може означати "коронування Творця Світу", повідомлення інструментом про Його велич.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчора, 29 вересня, пройшла річниця трагедії Бабиного Яру.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ квітні євреї відзначили одне з найголовніших свят – Песах.