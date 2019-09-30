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30 вересня 2019, понеділок, 06:10 7
Lifestyle 2019-09-30T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рош ха-Шана або єврейський Новий рік: як відзначають свято

Сьогодні Рош ха-Шана або єврейський Новий рік: як відзначають свято

Традиція вмочувати яблуко в мед на єврейський Новий рік. Фото: pixabay
Традиція вмочувати яблуко в мед на єврейський Новий рік. Фото: pixabay

Сьогодні, 30 вересня, святкують єврейський Новий рік – Рош ха-Шана. У свято слід проаналізувати свої вчинки, слова і думки за минулий рік, після чого підготувати себе до приходу нового. Детальніше про традиції свята розкажуть Українські Новини.

Рош ха-Шана – єврейське дводенне свято настання нового року. Це час, коли близькі обмінюються подарунками і привітаннями. У сімейному колі готується святкової стіл з багатими стравами, що символізують благополучний і щасливий рік.

Часто на столі можна побачити рибу, як символ родючості, овочі і фрукти, які означають також багатий урожай, баранячу голову, щоб бути попереду всіх, "на чолі", солодку халу для здоров'я, а також іноді можна зустріти моркву, нарізану кружальцями, як монети – символ багатства.

На початку бенкету належить вмочити шматочок яблука в мед, щоб почати новий рік солодко. Іноді замість яблука в мед вмочують халу – єврейський традиційний святковий хліб.

Напередодні Нового року варто осмислити свою поведінку за минулий рік і побажати собі того, чого не дістає, а також обміркувати, як виправити недоліки і погані вчинки.

Вважається, що в цей день вирішується кому жити в наступному році, а кому померти, обумовлюється доля і багатство.

Однією з традицій Рош ха-Шана є сурмління в єврейський музичний інструмент, зроблений з рогу тварини – шофар. Такий звичай може означати "коронування Творця Світу", повідомлення інструментом про Його велич.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 29 вересня, пройшла річниця трагедії Бабиного Яру.

У квітні євреї відзначили одне з найголовніших свят – Песах.

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