Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх

Президент Володимир Зеленський вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Про це головний рабин Києва та України Яків дов Блайх заявив біля пам'ятника жертвам трагедії, передають Українські Новини.

"Перший раз в історії незалежної України Президент України не прийшов на Бабин Яр 29 вересня. Що він, єврей? Йому не треба", - заявив рабин.

Він зазначив, що Президент мав бути присутнім особисто, а не прислати кошик квітів.

Блайх також висловив стурбованість, що наступний Президент взагалі забуде про річницю трагедії.

Крім того, рабин заявив, що вшанування пам'яті завжди було політичним актом.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру. 29 та 30 вересня 1941 німецькі солдати розстріляли в Бабиному Яру понад 33 тисяч євреїв Києва. Деяких євреїв, які залишилися в місті, ховали в своїх будинках кияни, ризикуючи і своїм життям. Загальна кількість загиблих, за різними оцінками, не менше ста тисяч осіб.

Тим часом австрийцы побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту.