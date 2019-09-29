підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 вересня 2019, неділя, 21:02 28
Президент 2019-09-29T21:20:29+03:00
Українські Новини
Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх

Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх

Президент Володимир Зеленський вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Про це головний рабин Києва та України Яків дов Блайх заявив біля пам'ятника жертвам трагедії, передають Українські Новини.

"Перший раз в історії незалежної України Президент України не прийшов на Бабин Яр 29 вересня. Що він, єврей? Йому не треба", - заявив рабин.

Він зазначив, що Президент мав бути присутнім особисто, а не прислати кошик квітів.

Блайх також висловив стурбованість, що наступний Президент взагалі забуде про річницю трагедії.

Крім того, рабин заявив, що вшанування пам'яті завжди було політичним актом.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру. 29 та 30 вересня 1941 німецькі солдати розстріляли в Бабиному Яру понад 33 тисяч євреїв Києва. Деяких євреїв, які залишилися в місті, ховали в своїх будинках кияни, ризикуючи і своїм життям. Загальна кількість загиблих, за різними оцінками, не менше ста тисяч осіб.

Тим часом австрийцы побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту.

Більше новин про: Володимир Зеленський Бабин Яр євреї

Архів
Новини
Головний рабин Києва та України Яків дов Блайх. Скріншот відео
Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх 21:02
Вертоліт ДСНС для хасидів. Фото: ДСНС
З Умані на спеціальному вертольоті ДСНС хасида доставили в Київ на операцію 20:15
Конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним 19:32
Моніторингова місія ООН закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу 18:20
Світоліна вдало стартувала на China Open, обігравши латвійку Севастову 17:55
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва 09:40
Судно з українцями зникло в Атлантичному океані через шторм 17:36
Українці стали частіше звільнятися: найпопулярніша причина 14:58
З'явилося відео ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою, в якій загинули 9 осіб 18:04
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Українці стали частіше звільнятися: найпопулярніша причина 14:58
Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро 12:11
Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу 13:00
Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok