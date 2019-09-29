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29 вересня 2019, неділя, 18:20 8
Зовнішня політика 2019-09-29T19:30:02+03:00
Українські Новини
Моніторингова місія ООН закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу

Моніторингова місія ООН закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Моніторингової місії ООН в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Росія заборонила діяльність Меджлісу 29 вересня 2016 року. Верховний суд Російської Федерації залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, який раніше ухвалив Верховний суд Криму.

У 2017 році Міжнародний суд ООН постановив, що Росія повинна утриматися від заборони Меджлісу, проте Росія проігнорувала це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Меджліс кримськотатарського народу зафіксував 91 арешт та 32 випадки етапування в Росію за перший квартал 2019 року в анексованому Криму.

Раніше силовики РФ затримали кримськотатарського активіста, що має інвалідність, при в'їзді в окупований Крим.

Також Меджліс кримськотатарського народу закликав Порошенко включити в переговори з міжнародними партнерами питання звільнення заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

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