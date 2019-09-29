Польща хоче побудувати нові кладовища в Україні

Директор Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам'яті Кшиштоф Швагжик заявив, що Польща сподівається отримати згоду від України на будівництво кладовищ, де можна буде поховати останки поляків, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Зазначимо, що 27 вересня Україна надала Польщі формальну згоду на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Заборона щодо ексгумаційних робіт та встановлення пам'ятників польським жертвам на своїй території Україна ввела 2017 року.

Швагжик також заявив, що у відповідні установи в Україні представлені документи, щоб отримати дозвіл на проведення пошукових робіт.

Він додав, поки польська сторона клопоче про дозвіл на відкриття робіт в декількох десятках місць, де поховані поляки, полеглі або вбиті в період польсько-більшовицької війни, в 1939 році і 1943-44 рр. на Волині.

За словами Швагжика, обсяг пошукових робіт - величезний, мова про "сотні, а можливо, тисячі місць", і цією справою має займатися нова установа, яка повинна мати назву: "Інститут національної пам'яті у справах пошуків в Україні".

Він сподівається, що Польща отримає від України також згоду на будівництво кладовищ, де можна буде гідно поховати останки поляків.



Як повідомляли Українські Новини, Україна надає Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт.



Тим часом Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу.