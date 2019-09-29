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29 вересня 2019, неділя, 15:26 6
Політика 2019-09-29T15:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні загальний держборг скоротився на 500 млн доларів

В Україні загальний держборг скоротився на 500 млн доларів

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в серпні скоротився на 0,6% або на 0,5 млрд доларів до 81,92 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець серпня 2019 року склав 2 067,13 млрд гривень або 81,92 млрд доларів проти 2 067,64 млрд гривень, або 82,42 млрд доларів місяцем раніше. Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 серпня склав 1 809,9 млрд гривень (71,73 млрд доларів) проти 1 811,7 млрд гривень (72,22 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 39,93 млрд доларів до 39,82 млрд доларів. Прямий внутрішній борг скоротився з 810,06 млрд гривень до 805,24 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті скоротився з 32,29 млрд доларів до 31,91 млрд доларів).Гарантований державою борг на 31 серпня становив 257,26 млрд гривень, або 10,20 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, загальний держборг у липні виріс майже на два мільярди гривень.

Також сукупний державний борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) у порівнянні з попереднім місяцем.

Тим часом Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше зріс, на 2019-2022 роки.

 

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