Тиждень в Україні почнеться з дощів по всій країні, але місцями прийде літнє тепло

Життя

30 вересня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +16...+23 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градусів

Трускавці вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градусів

Сваляві вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+24 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

29 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.

Раніше ДСНС попередило про небезпечні морози, які охоплять вночі більшість областей України.