Тиждень в Україні почнеться з дощів по всій країні, але місцями прийде літнє тепло

30 вересня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +16...+23 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градусів\r\nТрускавці вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градусів\r\nСваляві вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+24 градуси.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градусів.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\n29 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.\r\nРаніше ДСНС попередило про небезпечні морози, які охоплять вночі більшість областей України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n