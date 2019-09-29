Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес

Один з найбільших інтернет-супермаркетів України Rozetka готується зупинити бізнес. Про це заявив Генеральний директор інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

"Вже наступного тижня президент може підписати законопроекти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада прийняла нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді - для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", - написав Чечоткін.

Так, він написав про закон №1073, згідно з яким будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек.

"Якщо буде доведено, що чек "неправильний", споживач отримає товар, придбаний за цим чеком, безкоштовно. У той же час "неправильний" означає - немає в базі публічної податкової. Немає обмежень на кількість заяв, ні відповідальності для заявника, немає податкової відповідальності (правильний або неправильний чек - вони вирішують за своїм розсудом). Зате є потенційний штраф для бізнесу в розмірі 250% і завжди, у кожній скарзі, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - зазначив Чечоткін.

Чечоткін заявив, що Rozetka категорично не підтримує цей закон.

"Ми в Rozetka категорично не підтримуємо цей закон. Про що я публічно висловився. Після чого вранці в день голосування "економіст" і один з головних "помічників" бізнесу Ілля Несходовський розмістив статтю про "підроблені" чеки Rozetka. Цей матеріал активно розганяли по інформаційному простору і використовували для того, щоб переконати депутатів у необхідності прийняття закону. Проблема полягає в тому, що підроблені в цій ситуації не чеки Rozetka, а факти в статті. Rozetka видала чеки, які хтось "не пустив" або видалив з публічної бази податкової. Ось вже два тижні з дати публікації "чорнухи" ми спілкуємося з податковою, з НБУ і ще з купою держорганізацій, щоб з'ясувати, чому чеки у внутрішній базі і їх немає в зовнішній. І ви думаєте, нам дали відповідь? Зате на нас і далі виливають помиї. Ми готуємося до зупинки бізнесу та людей з верткими очками та спітнілими ручками в магазинах - офісах відразу після вступу закону в силу", - роз'яснив Чечоткін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес.

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