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24 сентября 2019, вторник, 12:29 114
Президент 2019-09-24T12:30:58+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" №101-ІХ", - сказано в нем.

Верховная Рада приняла закон 18 сентября. Закон, в частности, исключает из Уголовного кодекса ст. 205 про фиктивное предпринимательство, которое является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Отмечается, что таким образом документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также уменьшает административное давление на бизнес в Украине.

Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонение от уплаты налогов сделает более благоприятную среду для предпринимателей.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента.

Также Зеленский поручил Кабинету Министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять закон до декабря.


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