S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019

Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's підвищило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Наголошується, що реалізація президентської програми реформ може прокласти шлях для більш швидкого зростання і припливу інвестицій в Україну.

"Новий президент і уряд України заявили про свій намір продовжити реформи і залучити МФІ для пільгового фінансування. Хоча врегулювання конфлікту на Донбасі може зайняти деякий час, може відбутися зниження напруженості на сході України, оскільки відносини з Росією відтають. Ми прогнозуємо, що реальний ВВП зросте на 3,2% в 2019 році - переглянуто більше 2,5% - і в середньому на 3% щорічно протягом 2020-2022 років", - йдеться в ньому.

Експерти агентства відзначають, що сильне зростання заробітної плати - відображає чисті потоки еміграції, невідповідність робочої сили та підвищення мінімальної заробітної плати - грошові перекази підтримують зростання споживання домашніх господарств.

Кількість українців, які працюють у Польщі, збільшилася більш ніж на 40% в 2018 році до 1,7 млн осіб.

При цьому, кілька сотень тисяч працюють в інших сусідніх країнах, що частково пояснює зростання заробітної плати в середньому більш ніж на 10% за останні три роки.

Як повідомляли Українські Новини, за три місяці ВВП збільшився на 4,6%.

А Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% у 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.