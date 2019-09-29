підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 вересня 2019, неділя, 11:21 4
Економіка 2019-09-29T11:45:01+03:00
Українські Новини
S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019

S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019

ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's підвищило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Наголошується, що реалізація президентської програми реформ може прокласти шлях для більш швидкого зростання і припливу інвестицій в Україну.

"Новий президент і уряд України заявили про свій намір продовжити реформи і залучити МФІ для пільгового фінансування. Хоча врегулювання конфлікту на Донбасі може зайняти деякий час, може відбутися зниження напруженості на сході України, оскільки відносини з Росією відтають. Ми прогнозуємо, що реальний ВВП зросте на 3,2% в 2019 році - переглянуто більше 2,5% - і в середньому на 3% щорічно протягом 2020-2022 років", - йдеться в ньому.

Експерти агентства відзначають, що сильне зростання заробітної плати - відображає чисті потоки еміграції, невідповідність робочої сили та підвищення мінімальної заробітної плати - грошові перекази підтримують зростання споживання домашніх господарств.

Кількість українців, які працюють у Польщі, збільшилася більш ніж на 40% в 2018 році до 1,7 млн осіб.

При цьому, кілька сотень тисяч працюють в інших сусідніх країнах, що частково пояснює зростання заробітної плати в середньому більш ніж на 10% за останні три роки.

Як повідомляли Українські Новини, за три місяці ВВП збільшився на 4,6%.

А Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% у 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.

Більше новин про: ВВП Заробітчани зростання ВВП

Архів
Новини
S&P підвищив рейтинг України 11:46
S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 11:21
Сьогодні згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру: в Києві відбудеться пам'ятна хода 10:30
Заява Зеленського повинна покласти кінець "полюванню на відьом", - Трамп 10:05
ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва 09:40
більше новин
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ 16:03
Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями" 17:21
У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк 16:46
Данилюк звільнився через конфлікт з Богданом, - ЗМІ 16:26
більше новин
НАБУ допитало Порошенка 17:44 Доповнено
Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити 12:15
Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО, - Офіс Президента 13:37
Мендель відштовхнула журналіста. Скріншот ZIK
Нам потрібно випити кави: з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського 18:59
Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok