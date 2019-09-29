У Запорізькій області зіткнулися Fiat і ВАЗ, загинули дві жінки

Вчора, 28 вересня, на автодорозі Дніпро-Маріуполь у Запорізькій області зіткнулися Fiat Ducato і ВАЗ-2102. В результаті аварії загинули дві людини, а ще двоє - отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

"Водій автомобіля Fiat Ducato, 1995 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102. В результаті аварії дві пасажирки ВАЗ, 1958-го і 1951 року народження, загинули на місці. Водій цього легковика, 1974 року народження і пасажирка Fiat, 1998 року народження, доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, також тиждень тому в Запорізької області ДТП з вантажівкою загинули три людини. Поліцейські затримали водія вантажного автомобіля, який в Оріхівському районі на перехресті автодоріг не надав переваги у русі легковому автомобілю.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за підозрою співробітника Національної поліції в наїзді в стані алкогольного сп'яніння на пішохода у Кам'янці Дніпровської Запорізької області.