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29 вересня 2019, неділя, 08:00 9
Події 2019-09-29T08:30:01+03:00
Українські Новини
У Запорізькій області зіткнулися Fiat і ВАЗ, загинули дві жінки

У Запорізькій області зіткнулися Fiat і ВАЗ, загинули дві жінки

Вчора, 28 вересня, на автодорозі Дніпро-Маріуполь у Запорізькій області зіткнулися Fiat Ducato і ВАЗ-2102. В результаті аварії загинули дві людини, а ще двоє - отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

"Водій автомобіля Fiat Ducato, 1995 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102. В результаті аварії дві пасажирки ВАЗ, 1958-го і 1951 року народження, загинули на місці. Водій цього легковика, 1974 року народження і пасажирка Fiat, 1998 року народження, доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, також тиждень тому в Запорізької області ДТП з вантажівкою загинули три людини. Поліцейські затримали водія вантажного автомобіля, який в Оріхівському районі на перехресті автодоріг не надав переваги у русі легковому автомобілю.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за підозрою співробітника Національної поліції в наїзді в стані алкогольного сп'яніння на пішохода у Кам'янці Дніпровської Запорізької області.

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