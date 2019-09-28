Судно "Bourbon Rhode" з українцями затонуло, - компанія-судновладелец

Компанія Bourbon Offshore, судновласник судна "Bourbon Rhode", яке пропало, підтвердила, що воно затонуло в Атлантичному океані, повідомляє Українська правда з посиланням на інформацію сайту Bourbon Offshore.\r\n"Підтверджено, що судно затонуло. Пошукова операція триває, погодні умови покращуються", - повідомляє ЗМІ.\r\nУ компанії підтвердили, що з допомогою літака Falcon 50, відправленого ВМС Франції, був виявлений рятувальний човен з 3 членами екіпажу затонулого судна. Зараз моряки знаходяться під наглядом лікарів.\r\nВ прес-релізі від 26 вересня компанія повідомляла, що на борту судна "Bourbon Rhode", що йшов під прапором Люксембургу, перебувало 14 членів екіпажу, судно постраждало від урагану "Лоренцо" 4 категорії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше з'явилася інформація, що в Атлантичному океані внаслідок шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України. Також український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника. На борту судна могло бути близько 10 громадян України.\r\nПізніше стало відомо, що були врятовані три члени екіпажу, з яких двоє громадян України.