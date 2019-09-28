Судно "Bourbon Rhode" з українцями затонуло, - компанія-судновладелец

Компанія Bourbon Offshore, судновласник судна "Bourbon Rhode", яке пропало, підтвердила, що воно затонуло в Атлантичному океані, повідомляє Українська правда з посиланням на інформацію сайту Bourbon Offshore.

"Підтверджено, що судно затонуло. Пошукова операція триває, погодні умови покращуються", - повідомляє ЗМІ.

У компанії підтвердили, що з допомогою літака Falcon 50, відправленого ВМС Франції, був виявлений рятувальний човен з 3 членами екіпажу затонулого судна. Зараз моряки знаходяться під наглядом лікарів.

В прес-релізі від 26 вересня компанія повідомляла, що на борту судна "Bourbon Rhode", що йшов під прапором Люксембургу, перебувало 14 членів екіпажу, судно постраждало від урагану "Лоренцо" 4 категорії.

Раніше з'явилася інформація, що в Атлантичному океані внаслідок шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України. Також український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника. На борту судна могло бути близько 10 громадян України.

Пізніше стало відомо, що були врятовані три члени екіпажу, з яких двоє громадян України.