підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 вересня 2019, субота, 23:50 24
Політика 2019-09-29T01:00:01+03:00
Українські Новини
Судно "Bourbon Rhode" з українцями затонуло, - компанія-судновладелец

Судно "Bourbon Rhode" з українцями затонуло, - компанія-судновладелец

Утонувшее в океані судно. Фото: BOURBON OFFSHORE
Утонувшее в океані судно. Фото: BOURBON OFFSHORE

Компанія Bourbon Offshore, судновласник судна "Bourbon Rhode", яке пропало, підтвердила, що воно затонуло в Атлантичному океані, повідомляє Українська правда з посиланням на інформацію сайту Bourbon Offshore.

"Підтверджено, що судно затонуло. Пошукова операція триває, погодні умови покращуються", - повідомляє ЗМІ.

У компанії підтвердили, що з допомогою літака Falcon 50, відправленого ВМС Франції, був виявлений рятувальний човен з 3 членами екіпажу затонулого судна. Зараз моряки знаходяться під наглядом лікарів.

В прес-релізі від 26 вересня компанія повідомляла, що на борту судна "Bourbon Rhode", що йшов під прапором Люксембургу, перебувало 14 членів екіпажу, судно постраждало від урагану "Лоренцо" 4 категорії.

Раніше з'явилася інформація, що в Атлантичному океані внаслідок шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України. Також український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника. На борту судна могло бути близько 10 громадян України.

Пізніше стало відомо, що були врятовані три члени екіпажу, з яких двоє громадян України.

Більше новин про: Затоплення човна Атлантичний океан

Архів
Новини
Судно "Bourbon Rhode" з українцями затонуло, - компанія-судновладелец 23:50
Розгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.pl
У Любліні водометами і газом розігнали противників Маршу рівності 22:55
Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним, – ЗМІ 21:50
Як зміниться курс долара в найближчі роки: агентство S&P дало прогноз до 2022 року 21:18
Майже половина американців підтримують імпічмент Трампу 20:51
більше новин
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ 16:03
Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями" 17:21
У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк 16:46
Директор Dragon Capital розповів про найбільший ризик для інвесторів в Україні 10:15
більше новин
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити 12:15
Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО, - Офіс Президента 13:37
НАБУ допитало Порошенка 17:44 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok