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28 вересня 2019, субота, 19:03 8 Документ
Силові структури 2019-09-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
Стерненко зарізав людину, не маючи реальних загроз для свого життя, - депутат опублікував підозру поліції

Стерненко зарізав людину, не маючи реальних загроз для свого життя, - депутат опублікував підозру поліції

Сергій Стерненко. Фото:
Сергій Стерненко. Фото: "Думська"

Підозрюваний у вбивстві людини праворадикал і націоналіст Сергій Стерненко зарізав двох людей навмисно, не маючи реальних загроз для свого життя.

Про це повідомив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський на своєму YouYube-каналі з посиланням на текст підозри поліції.

"Як тільки Кузнєцов В. В. та Ісайкул А. А. наблизилися до нього, Стерненко С. В. не зміг впоратися з нервовим напруженням і без будь-яких реальних загроз для свого життя і здоров'я, умисно, розуміючи можливі наслідки від застосування ножа вигляді заподіяння смертельних поранень, допускаючи настання яких-небудь наслідків, в тому числі і заподіяння смерті, скориставшись фактором раптового нападу, завдав удару лезом ножа спочатку Ісайкулу А. А. в область живота, а потім Кузнєцову В. В.", - зачитав Дубинський уривок з тексту підозри, який також опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що текст підозри є підписаним поліцією і вона клопотала про безальтернативну міру запобіжного заходу для Стерненка - арешт.

Як повідомляли Українські Новини, вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просить Зеленського та Рябошапка прийняти її.

Тим часом генпрокурор вже тиждень не підписує підозру Стерненку, який підозрюється у вбивстві.

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