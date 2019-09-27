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  • Генпрокурор уже неделю не подписывает подозрение Стерненко, который подозревается в убийстве, - депутат
27 сентября 2019, пятница, 09:40 1791
Политика 2019-09-27T09:43:24+03:00
Українські Новини
Генпрокурор уже неделю не подписывает подозрение Стерненко, который подозревается в убийстве, - депутат

Генпрокурор уже неделю не подписывает подозрение Стерненко, который подозревается в убийстве, - депутат

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявляет о затягивании привлечения праворадикала Сергея Стерненко к ответственности за убийство одного человека и ранение другого на улице в Одессе в ходе конфликта. Об этом парламентарий проинформировал в сообщении на персональной странице в социальной сети Facebook.

"По моим данным, Нацполиция подписала текст подозрения убийце по имени Сергій Стерненко. А также ходатайствовала о безальтернативной мере пресечения - аресте", - подчеркнул Дубинский.

По данным нардепа, подозрение уже неделю находится на согласовании у Генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Прошу Генпрокурора публично уведомить о причинах проволочки с подписанием подозрения и арестом убийцы", - резюмировал Александр Дубинский.

К своему заявлению депутат приложил ссылку на текст подозрения Стерненко.

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