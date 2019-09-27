Генпрокурор уже неделю не подписывает подозрение Стерненко, который подозревается в убийстве, - депутат

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявляет о затягивании привлечения праворадикала Сергея Стерненко к ответственности за убийство одного человека и ранение другого на улице в Одессе в ходе конфликта. Об этом парламентарий проинформировал в сообщении на персональной странице в социальной сети Facebook.\r\n"По моим данным, Нацполиция подписала текст подозрения убийце по имени Сергій Стерненко. А также ходатайствовала о безальтернативной мере пресечения - аресте", - подчеркнул Дубинский.\r\nПо данным нардепа, подозрение уже неделю находится на согласовании у Генпрокурора Руслана Рябошапки.\r\n"Прошу Генпрокурора публично уведомить о причинах проволочки с подписанием подозрения и арестом убийцы", - резюмировал Александр Дубинский.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nК своему заявлению депутат приложил ссылку на текст подозрения Стерненко.