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28 вересня 2019, субота, 19:26 4
Події 2019-09-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
Поблизу дитячого майданчика в Києві знайшли предмет, схожий на гранату

Поблизу дитячого майданчика в Києві знайшли предмет, схожий на гранату

У суботу, 28 вересня, в Києві у дворі житлового будинку за адресою вулиця Радунська, 9б перехожі знайшли предмет, схожий на гранату. Для розглядів на місце були направлені екстрені служби міста включаючи вибухотехніків, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію "102" надійшов близько 10:50.

Небезпечний предмет лежав на асфальті в 20 метрах від дитячого майданчика. Патрульні оточили місце і не підпускали нікого близько. Прибули вибухотехніки зі слідчо-оперативною групою вилучили предмет і передали його на експертизу. Тільки після детального розгляду стане ясно — це бойова граната чи муляж.

За зовнішнім виглядом предмет схожий на гранату РГД-5. Однак запал був відсутній. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Подробиці інциденту встановлюються.

Граната. Фото: Граната. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області від вибуху поранено 6 дітей після гри на дитячому майданчику з невідомим предметом. Також у Києві ерекривали Печерський район через гранату біля школи.

Тим часом невідомі проникли в дитячий сад Києва і підпалили його.

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