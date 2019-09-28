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28 вересня 2019, субота, 16:50 12
Європа 2019-09-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
Європа під загрозою кисневого голоду: дерева стрімко вимирають

Європа під загрозою кисневого голоду: дерева стрімко вимирають

Каштан. Фото: pixabay
Каштан. Фото: pixabay

В Європі існує 454 види дерев, унікальних саме для цього континенту, і 58% з них можуть зникнути, заявила в п'ятницю одна з найстаріших у світі екологічних організацій - Міжнародний союз охорони природи (МСОП). В особливій небезпеці знаходяться каштани, повідомляє "Російська служба BBC".

Ці цифри - результат останнього дослідження біорізноманіття в Європі. В організації, що з 1939 року веде "Червону книгу", зазначають, що 15% з цих видів - буквально в кроці від вимирання.

"Дерева вкрай важливі для життя на Землі, а європейські дерева у всьому їх різноманітті - це джерело їжі і місце для життя незліченної кількості видів тварин, наприклад, птахів і білок. Також вони відіграють ключову роль для економіки", - прокоментував дослідження голова підрозділу "Червоної книги" МСОП Крейг Хілтон-Тейлор.

З усього різноманіття дерев, ендемічних для європейського континенту, тобто таких, які не ростуть ні на якому іншому, у небезпеки вимирання знаходиться 58% видів. Із дерев, що ростуть на території Європи, але не є для неї ендемічними, може зникнути 42% видів.

В особливій небезпеці знаходяться каштани і близько 200 видів дерев сімейства каштанових - їх кількість у Європі стрімко зменшується. За словами директора європейського відділення організації Люка Баса, основним чинником у зменшенні популяції цих видів є діяльність людини, в тому числі зростання міст і вирубка.

"Це дослідження показує, в якій критичній ситуації знаходяться багато видів дерев, про які часто просто не думають. Але вони являють собою хребет європейської екосистеми і роблять нашу планету здоровою", - додав Люк Бас.

Як повідомляли Українські Новини, знамениті каштани зникнуть з вулиць Києва - дерева не витримують брудного повітря. Також у "Київзеленбуді" пояснили, що обрізають крони дерев для безпеки людей. Крім того, Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці і вирубці лісів.

Тим часом Супрун розвінчала міф про користь кисню.

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