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25 мая 2019, суббота, 11:17 774
Общество 2019-05-25T11:43:36+03:00
Українські Новини
Раннее старение и повреждение ДНК: Супрун развенчала миф о пользе кислорода

Раннее старение и повреждение ДНК: Супрун развенчала миф о пользе кислорода

Кислород. Фото: pixabay
Кислород. Фото: pixabay

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее предупредила о вреде и пользе кофе, рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли.

Об этом она написала в своем Facebook.

Супрун рассказала, что идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе в 1960 годы. Впрочем, исследований, как бы подтвердили способности "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к тому, что набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", - написала она.


Супрун привела в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мышки моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен".

В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.

Чиновница добавила, что самый действенный кислородный коктейль - это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, который попадает в наш организм.

Также и. о. министра здравоохранения утверждает, что слишком много кислорода человеку не идет на пользу, а наоборот - вредит.

"Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне - это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются с участием ферментов и молекул, - пишет Супрун.

Кислород также не принимает никакого участия в разрушении подкожного жира, - утверждает глава Минздрава.

А увеличение кислорода в человеческом организме приводит к преждевременному старению и повреждению клеточных мембран и ДНК.

Супрун утверждает, что дополнительный кислород необходим только пациентам с острой остановкой дыхания.

"Даже преждевременно рожденным детям избыток кислорода будет вредить и даже вызывать нарушение зрения", - пишет Супрун.

Как сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. Тем временем, все больше депутатов хотят декриминализации конопли.

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