У всіх штатах Австралії легалізували аборти

В австралійському штаті Новий Південний Уельс легалізували аборти. Їх можна буде робити на терміні до 22 тижнів вагітності або пізніше, однак за умови, що з цим згодні два лікаря.

Тепер вони декриміналізовані на всій території Австралії. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на ВВС.

"Згідно з чинним нині законом, жінкам і лікарям загрожує тюремне ув'язнення терміном на 10 років за аборт, і це ненормально. Новий закон – величезний крок вперед для жінок в цьому штаті", – заявила депутат від Лейбористської партії Австралії Пенні Шарп.

За інформацією журналістів, прийняттю нового закону передували тижні дискусій у парламенті, але підсумкові поправки зрештою переконали консервативних депутатів, і законопроект отримав підтримку інших партій.



Як повідомляли Українські Новини, в Ірландії заборонили робити аборт, навіть якщо ембріон смертельно хворий.



Раніше в Норвегії тисячі громадян вийшли на протести проти обмеження доступу жінок до аборту.



Тим часом Дональд Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими.