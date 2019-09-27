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27 вересня 2019, пʼятниця, 23:17 5
Австралія 2019-09-27T23:18:55+03:00
Українські Новини
У всіх штатах Австралії легалізували аборти

У всіх штатах Австралії легалізували аборти

Ембріон. Фото: pixabay
Ембріон. Фото: pixabay

В австралійському штаті Новий Південний Уельс легалізували аборти. Їх можна буде робити на терміні до 22 тижнів вагітності або пізніше, однак за умови, що з цим згодні два лікаря.

Тепер вони декриміналізовані на всій території Австралії. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на ВВС.

"Згідно з чинним нині законом, жінкам і лікарям загрожує тюремне ув'язнення терміном на 10 років за аборт, і це ненормально. Новий закон – величезний крок вперед для жінок в цьому штаті", – заявила депутат від Лейбористської партії Австралії Пенні Шарп.

За інформацією журналістів, прийняттю нового закону передували тижні дискусій у парламенті, але підсумкові поправки зрештою переконали консервативних депутатів, і законопроект отримав підтримку інших партій.


Як повідомляли Українські Новини, в Ірландії заборонили робити аборт, навіть якщо ембріон смертельно хворий.

Раніше в Норвегії тисячі громадян вийшли на протести проти обмеження доступу жінок до аборту.

Тим часом Дональд Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими.

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